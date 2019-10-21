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Квартал 95 и хор Веревки высмеяли Гонтареву

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95-й квартал жестко пошутил по поводу сгоревшего дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Квартал 95 и хор имени Веревки
Квартал 95 и хор имени Веревки
скриншот

Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки на концерте студии Квартал 95, основателем которой является президент Владимир Зеленский, исполнил пародийную песню Горіла хата, палала о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Видео выступления обнародовано в воскресенье, 20 октября.
 
В анонсе юмористического номера ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой "ярким событием". Квартал 95 посвятил этому событию песню в исполнении Евгения Кошевого и женской части хора Веревки.
 
Кошевой с хором спели на мотив известной народной песни: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала".
 
В композиции можно услышать фразы: "Хата горит в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, в вогонь соляру плескали". 
 
"У пісні цій мораль проста – хата згоріла від стида", – закончил Кошевой под аплодисменты зрителей.



Напомним, дом экс-главы Нацбанка под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на 17 сентября в результате поджога. Гонтарева считает, что поджог ее дома и автомобиля невестки, а также ДТП с ней в Лондоне организованы олигархом Игорем Коломойским.

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Теги: видео, хор, 95 квартал, Гонтарева
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    21.10.2019, 01:05
Оценка:  0
Антибес
Респект!)))))
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