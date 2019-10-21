Стыдно: министр культуры извинился перед Гонтаревой

Министр культуры извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора имени Веревки о поджоге ее дома.



Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, артисты которого вместе с комиками из Квартала 95 исполнили шуточную песню о поджоге ее дома.









Порошенко пообещал три миллиона за информацию о заказчиках Гонтаревой "Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал министр на своей странице в Facebook.

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