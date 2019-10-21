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Стыдно: министр культуры извинился перед Гонтаревой

Комментариев: 1
Министр культуры извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора имени Веревки о поджоге ее дома.
Глава Минкульта Владимир Бородянский
Глава Минкульта Владимир Бородянский
Владимир Бородянский / Facebook

Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, артисты которого вместе с комиками из Квартала 95 исполнили шуточную песню о поджоге ее дома.
 
"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал министр на своей странице в Facebook.



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Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала.

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Теги: министр, хор, Владимир Бородянский, Гонтарева
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
serg    21.10.2019, 01:02
Оценка:  0
serg
Ну хоч в когось прокинулась совість.... МОРАЛЬНИЙ ПОЗОР КВАРТАЛУ 95....
БЄНЄСОСИ перегнули...
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