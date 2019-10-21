Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Это стыд: Гонтарева отреагировала на шутку Квартала 95

Комментариев: 1
Экс-глава Нацбанка не планирует подавать в суд на комиков, так как считает это бесполезной затеей.
Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева
Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева


Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева прокомментировала Радио Свобода номер студии Квартала 95 о поджоге ее дома.

"Это стыд!!! Насмехаться над человеческим горем - такое невозможно представить в цивилизованном обществе", – сказала она.

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева ответила, что она об этом не думала, но, возможно, так оно и есть.

"В цинизме 95-го Квартала сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", – добавила экс-глава НБУ.

Гонтарева считает, что жалоба в суд в данном случае не принесет результата: "Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сами видите", – заявила экс-чиновница.

Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала.

Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за национальный хор Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: песня, хор, 95 квартал, Гонтарева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    21.10.2019, 02:14
Оценка:  0
Антибес
Стыд-это сама Гонтарева,а так же её подельники во главе с Сахарным Пэдро.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь