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Зеленский прибыл с визитом в Японию

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В рамках визита Зеленский примет участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито.
Зеленский в Японии
Зеленский в Японии
Офис президента


Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 октября, прибыл с официальным визитом в Японию, сообщает пресс-служба главы государства.

Супруга украинского лидера Елена сопровождает его в заграничной поездке.
 

Офис президента


Напомним, украинский президент прибыл в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
 
Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран. Всего на церемонии интронизации нового императора будут присутствовать представители 174 стран.

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Теги: Япония, фото, визит, император, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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