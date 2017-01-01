Загорелось одноэтажное деревянное здания барачного типа на площади около 500 квадратных метров.

В Одессе в одноэтажной постройке Свято-Иверского мужского монастыря на проспекте Небесной Сотни произошел пожар, жертв и пострадавших нет. Об этом накануне сообщила ГСЧС.

"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений в 19:00 было установлено, что произошло загорание открытым пламенем одноэтажного деревянного здания барачного типа на площади ориентировочно 500 кв. м.", – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара были привлечены 16 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава.

В 19:44 пожар локализован на площади 500 кв. м и в 20:07 – ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе произошел пожар на территории монастыря

Ранее в Ивано-Франковской области сгорел храм Пресвятой Девы Марии селе Новоселица Снятинского района. Церковь была построена в 1884 году на средства местной общины.

Также пожар уничтожил Свято-Николаевский храм в городе Люботин Харьковской области. Огонь вспыхнул на крыше храма и охватил все здание. Церковь и находившиеся в ней иконы и книги были полностью уничтожены.

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