Интронизации нового императора: Зеленский встретился с премьером Японии Абэ

21-24 октября президент Украины находится с рабочим визитом в Японию.

Также Зеленский пообщается с членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной twitter.com/APUkraine

Президент Украины Владимир Зеленский в начале визита в Японию встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ“, - сообщили в ОПУ, обнародовав соответствующее видео в Facebook.

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Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

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Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран. Всего на церемонии интронизации нового императора будут присутствовать представители 174 стран.

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