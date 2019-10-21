Коломойский заявил, что имеет влияние на Арахамию: нардеп ответил

Олигарх назвал Арахамию своим близким товарищем.

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что у него есть некое влияние на главу фракции Слуга народа Давида Арахамию. Также бизнесмен назвал нардепа своим близким товарищем.

Об этом сообщает издание НикВести.

Кого не люблю? Так это мой товарищ вообще (Арахамия, - ред.). Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно есть (влияние, - ред.), - заявил скандальный олигарх.

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Так Коломойский отреагировал на недавнее высказывание Арахамии о том, что Коломойский сегодня контролирует 7-9 “слуг народа”.

Надо сказать. что Давид Арахамия уже ответил на заявление Коломойского.

Надо было еще сказать “лучший друг”, а то не все могут поверить. А Дубинского не знает, что ж, всегда ценил хорошее чувство юмора ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского, - ред.), - написал Арахамия.

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Напомним, Коломойский о влиянии на Арахамию. Олигарх прокомментировал свои отношения с главой фракции Слуга народа.

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