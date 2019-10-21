“Давай вместе менять страну”: Дубилет рассказал, как попал в Кабмин

Министр рассказал, что ему предложил должность Гончарук.

Дубилет рассказал, как стал министром Инстаграм Дмитрия Дубилета

Должность министра в Кабинете министров Украины соучредителю мобильного банка Monobank Дмитрию Дубилету предложил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Об этом министр рассказал в интервью для LB.ua.

Дубилет рассказал, что Гончарук назначил ему встречу, в ходе которой они обсудили совместное сотрудничество.

Мы встретились. Он сказал: "Давай вместе менять страну", - сказал Дубилет.

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Сначала Гончарук предложил Дубилету присоединиться к его команде, а уже через какое-то время предложил должность министра.

Не совсем (было понятно, что это за должность, - ред.). Гончарук посоветовал почитать нормативку. Я почитал - все равно не стало понятно. Но потом я понял, что эта должность позволяет заниматься крутыми проектами, и согласился, - добавил Дубилет.

Напомним, Дубилет предложил министерствам переехать в здание на Грушевского, а остальные продать. Министр предложил схему проезда министерств.

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