В США броневик рухнул в воду во время учений: Есть жертвы

Трое солдат погибли и еще трое получили ранения.

В Соединенных Штатах Америки при падении бронеавтомобиля в воду во время учений погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает Associated Press.

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Как уточняется в пресс-релизе представителей 3-й стрелковой дивизии армии, трагедия произошла в воскресенье, 20 октября, около 03:20 по местному времени во время учений в Форт Стюарт в штате Джорджия. Трое солдат погибли и еще трое получили ранения. Солдаты были в составе боевой команды 1-й бронетанковой бригады.

Трое пострадавших военных были эвакуированы в армейский госпиталь, где двое были выписаны после оказания медицинской помощи. Третий пострадавший был переведен в другую больницу, хотя его травмы не угрожают жизни.

Как сообщалось в декабре 2018, в России 70 вагонов военного эшелона сошли с рельсов.

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