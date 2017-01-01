В Запорожье женщина ножом ранила трех своих детей и пыталась покончить с собой

Пострадали дети 2010, 2012 и 2016 годов рождения.

В Запорожье женщина кухонным ножом нанесла ранения троим своим детям и пыталась покончить с собой.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

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"Вчера в 21:42 в Шевченковский отделения полиции поступило сообщение о том, что в доме по ул. Игоря Сикорского женщина нанесла ножевые ранения своим малолетним детям, а также нанесла ножевые ранения себе", - сообщили в полиции.

Установлено, что женщина, 1989 года рождения, находясь дома, кухонным ножом нанесла ножевые ранения своим детям 2010, 2012 и 2016 годов рождения. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав предплечья. Детей немедленно доставили в больницу.

Женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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