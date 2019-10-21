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Руководитель хора им. Веревки об участии в номере “Квартала”: Они же над всеми стебутся

Комментариев: 3
В руководстве хора прокомментировали скандал.
Хор Веревки оправдался за шутку Квартала
Хор Веревки оправдался за шутку Квартала
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Генеральный директор и художественный руководитель хора имени Григория Веревки Зиновий Коринец прокомментировал скандальный номер студии "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. 

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Об этом он рассказал 24 каналу.

Коринец рассказал, что авторами номера стали сценаристы “Квартала”. Хор поддался на уговоры и принял участие в постановке номера.

Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с Кварталом, - рассказал Коринец.

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По словам Коринца, “Квартал” заплатил хору за участие в номере 30 тысяч гривен.

В то же время руководитель хора отметил, что никто из коллектива не собирался говорить о чем-то антиукраинском.

Кроме того, Коринец заявил, что коллектив опасается, что теперь их ждут митинги и протесты перед концертами.

Напомним, Квартал 95 и хор Веревки высмеяли Гонтареву. 95-й квартал жестко пошутил по поводу сгоревшего дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

 

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Теги: Квартал, Гонтарева, шутка, Коринец
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    21.10.2019, 11:46
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Грешно смеяться над чужим горем.
Сквозняк    21.10.2019, 11:53
Оценка:  0
Сквозняк
Горе, это то что эта Гундарева натворила и спряталась или спрятали.
T-REX2    21.10.2019, 11:46
Оценка:  +2
T-REX2
Скандал выеденого яйца не стоит
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