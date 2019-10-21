В Конгрессе США требуют признать полк "Азов" террористической организацией

Авторы инициативы даже сумели вывести причинно-следственные связи между деятельностью "Азова" и расстрелами в американских городах.

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Группа депутатов Палаты представителей Конгресса США подписала обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести украинский полк “Азов“ и две европейские праворадикальные организации в список иностранных террористических организаций. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, инициировавшего данное обращение.

Помимо самого Роуза, обращение подписали 39 конгрессменов из разных американских штатов. Все они принадлежат к Демократической партии.

Сегодня, если американский гражданин присягает на верность Исламской государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе за рубежом и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам, - говорится в письме.

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В список иностранных террористических организаций, за участие в которых сегодня наказывают своих граждан, входят Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам, ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация Страны Басков). Именно в эту “компанию“ конгрессмены и хотят включить “Азов“.

“Батальон Азов“ - известная ультранационалистическая организация в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, “Азов“ рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами, - говорится в письме конгрессменов.

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Также автор обращения указывает на то, что террорист, устроивший стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года, упоминал в своем манифесте “Азов“.

В своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с “Батальоном Азов“ в Украине. Оба стрелка в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между “Азовом“ и терактами в Америке очевиден, - утверждают американские законодатели.

Напомним, это уже не первый случай, когда американские конгрессмены возмущаются деятельностью полка “Азов“. В прошлом году они требовали его распустить, а не включать в состав Национальной гвардии Украины.

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