У ребенка сильные ожоги.

Играли в прятки: Мальчика ударило током в детсаду под Тернополем

Играли в прятки: Мальчика ударило током в детсаду под Тернополем

В Теребовлянском районе Тернопольской области на территории детского сада поражение током получил 12-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

С ожогами колен и плеч попал в больницу двенадцатилетний мальчик. Травмы житель села Илавче получил на территории детского сада.

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“Несчастье случилось 20 октября. По словам Сергея Осадця, начальника Теребовлянского отдела полиции, трое сверстников зашли на детскую площадку в селе Илавче. Там мальчики играли в прятки. Один из них спрятался в трансформаторной будке, где случайно прикоснулся к оборудованию. Его ударило током и на крик прибежали товарищи. Они и вытащили его из помещения и позвали на помощь родителей и вызвали скорую”, — указано в сообщении.

Ребята говорят, что помещение электростанции было открыто. Правоохранители устанавливают причины произошедшего. Уже известно, что подстанция принадлежит местному РЭСу.

Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со статьей 272 УК — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Как сообщалось в июле, на Закарпатье ребенок погиб от удара током в лесу.

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