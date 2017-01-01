Закон о люстрации требует корректировки - Генпрокурор

Если этого не сделать, все люстрированные за последние 5 лет чиновники смогут вернуться на госслужбу.

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Закон об очищении власти (о люстрации), принятый вскоре после Революции достоинства, нуждается в корректировке. Такое мнение высказал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью ICTV.

По словам генпрокурора, после недавнего решения Европейского суда по правам человека в пользу уволенных по этому закону чиновников есть риск, что большая часть “люстрированных“ прокуроров будет восстановлена. В этой связи и возникает необходимость в корректировке существующего закона о люстрации.

Я думаю, что парламент, в первую очередь, должен принять решение относительно действующего закона об очищении власти и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он соответствовал европейским стандартам по соблюдению прав человека, – пояснил Рябошапка.

Напомним, 17 октября ЕСПЧ принял решение в пользу пяти люстрированных прокуроров. Суд пришел к выводу, что в ходе люстрации чиновники были уволены за сам факт их работы в период президентства Януковича, а не за их собственные проступки.

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