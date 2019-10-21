Глава киберполиции перешел в СНБО

Возглавлявший киберполицию Сергей Демедюк назначен заместителем председателя Совбеза.

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Президент Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО Сергея Демедюка, который ранее возглавлял Департамент киберполиции в НПУ. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, - говорится в указе.

Напомним, Зеленский 3 октября назначил главой СНБО Алексея Данилова вместо уволившегося Александра Данилюка. Позже Зеленский внес изменения в состав СНБО, введя в состав Совета его нового секретаря Данилова и главу внешней разведки Валерия Евдокимова.

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