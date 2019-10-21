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Экс-министру инфраструктуры Омеляну огласили обвинительный акт

Комментариев: 3
Следующее судебное заседание назначено на 28 октября.
Бывшего министра инфраструктуры подозревают в декларировании недостоверной информации
Бывшего министра инфраструктуры подозревают в декларировании недостоверной информации
УП

На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) в понедельник прокурор огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в декларировании недостоверной информации. 

Об этом сообщается на странице САП в соцсети. 

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“Прокурор САП в Антикоррупционном суде на очередном заседании огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации“, - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, также коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 28 октября.

Как сообщалось, в Соломенском районном суде города Киева 27 мая с участием прокуроров САП состоялось судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в недостоверном декларировании. Ему огласили обвинительный акт - скрыл более 10 млн грн.

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Теги: Омелян, декларации, коррупция, суд
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Комментариев (4)
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sem    21.10.2019, 13:29
Оценка:  0
sem
Слава богу! Может хоть раз посадят того кто заслужил! Пусть сидит там в военной форме!
Антибес    21.10.2019, 13:08
Оценка:  +3
Антибес
Лучше просто дайте этому очкастому американскому пидopy"почистить пистолет".
T-REX2    21.10.2019, 12:40
Оценка:  +6
T-REX2
Пэдро банда столько спи3дила,что Яныку и не снилось
ЗаУкраїну    21.10.2019, 12:37
Оценка:  +6
ЗаУкраїну
И оно еще и лыбится, падло галицайске.
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