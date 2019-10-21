Экс-министру инфраструктуры Омеляну огласили обвинительный акт

Следующее судебное заседание назначено на 28 октября.

На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) в понедельник прокурор огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщается на странице САП в соцсети.

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“Прокурор САП в Антикоррупционном суде на очередном заседании огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации“, - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, также коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 28 октября.

Как сообщалось, в Соломенском районном суде города Киева 27 мая с участием прокуроров САП состоялось судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в недостоверном декларировании. Ему огласили обвинительный акт - скрыл более 10 млн грн.

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