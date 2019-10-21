Ветераны требуют от СБУ расследовать поставки электроэнергии в "ЛНР"
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Общественная организация “Простите, что живые“, объединяющая ветеранов АТО, обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой провести расследование поставок электроэнергии в “ЛНР“, организованных бывшим топ-менеджером Харьковоблэнерго Александром Свиридовым. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на копии документов, попавших в распоряжение редакции.
Ветераны считают, что один из руководителей харьковского энергомонополиста, возможно, нарушил стати 209 (легализация, отмывание средств, полученных преступным путем), 258-5 (финансирование терроризма), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.
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Обратиться в СБУ организацию “Простите, что живые“ заставила опубликованная в СМИ информация о том, что Харьковоблэнерго осуществляло поставку электроэнергии на оккупированные территории.
Информация, изложенная в СМИ, свидетельствует о том, что организатором преступной схемы был Александр Свиридов, который для этого использовал свои полномочия как заместителя председателя правления, директора по экономике Харьковоблэнерго, - говорится в обращении.
Напомним, СБУ арестовала харьковчанина за службу в “ЛНР“. Мужчина возвращался в ОРДЛО, чтобы продолжить службу у боевиков.
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