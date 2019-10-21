Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ветераны требуют от СБУ расследовать поставки электроэнергии в "ЛНР"

Комментариев: 5
Речь идет о поставках, организованных лично одним из топ-менеджеров Харьковоблэнерго.
Ветераны требуют от СБУ расследовать поставки электроэнергии в ОРДЛО
Ветераны требуют от СБУ расследовать поставки электроэнергии в ОРДЛО
wikipedia.org

Читай также: МИД направил России ноту протеста из-за очередного “гумконвоя“

Общественная организация “Простите, что живые“, объединяющая ветеранов АТО, обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой провести расследование поставок электроэнергии в “ЛНР“, организованных бывшим топ-менеджером Харьковоблэнерго Александром Свиридовым. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на копии документов, попавших в распоряжение редакции.

Ветераны считают, что один из руководителей харьковского энергомонополиста, возможно, нарушил стати 209 (легализация, отмывание средств, полученных преступным путем), 258-5 (финансирование терроризма), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Читай также: Горсовет Харькова поддержал “формулу Штайнмайера“

Обратиться в СБУ организацию “Простите, что живые“ заставила опубликованная в СМИ информация о том, что Харьковоблэнерго осуществляло поставку электроэнергии на оккупированные территории.

Информация, изложенная в СМИ, свидетельствует о том, что организатором преступной схемы был Александр Свиридов, который для этого использовал свои полномочия как заместителя председателя правления, директора по экономике Харьковоблэнерго, - говорится в обращении.

УНИАН

УНИАН

Напомним, СБУ арестовала харьковчанина за службу в “ЛНР“. Мужчина возвращался в ОРДЛО, чтобы продолжить службу у боевиков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Харьковоблэнерго, ОРДЛО, Донбасс, ЛНР, ветераны АТО, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
alex-zol    21.10.2019, 13:22
Оценка:  0
alex-zol
ветеринары блеадь))))))))
Мыкола    21.10.2019, 12:46
Оценка:  +6
Мыкола
То были активисты, теперь ветераны, а все они хлебают из одного корыта !
T-REX2    21.10.2019, 12:45
Оценка:  +1
T-REX2
Взорвать опоры !СУГС!!!
Антибес    21.10.2019, 12:42
Оценка:  +6
Антибес
Прощения вам нет,"ветераны"!Чем быстрее вы,твари,убийцы,насильники и бандиты,совершите самоубийство,тем скорее очистится наша страна от биомусора,которым вы,мрази и являетесь.Будьте вы прокляты,суки!!!
ThaiFever    21.10.2019, 12:40
Оценка:  +6
ThaiFever
бараны епаные , там ветка закольцована , электричество что продает РФ в Украину часть через них проходит , об этом и в контракте описано что платит РФ за ЛДНР только проходит через Украину , отрубите ЛДНР и у соседних областей не будет электричества.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь