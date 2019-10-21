В Крыму из-за замечания чеченец сломал челюсть журналисту

В Симферополе вооруженные дубинками чеченские байкеры ездят где хотят.

В оккупированном Российской Федерацией Крыму уроженец Чечни избил журналиста, который сделал ему замечание за езду по пешеходной зоне на мотоцикле.

Об этом сообщает “Апостроф“ со ссылкой на местные СМИ.

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"В Симферополе корреспондент канала “Крым 24“ Николай Уваров сделал нарушителю на мотоцикле замечание, а в ответ байкер напал на него и стал избивать. Журналиста госпитализировали с переломом челюсти", - говорится в сообщении.

Местные СМИ отметили, что по улицам на пешеходных зонах часто ездит группа мотоциклистов чеченской национальности, и полиция на них не обращает внимания. При этом байкеры вооружены дубинками. Журналист уже подал заявление в полицию, однако виновник происшествия так и не был задержан.

Как сообщалось 23 июля, в Крыму фотографы избили ногами туристов, которые отказались платить за ненужное им фото с птичкой.

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