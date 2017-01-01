Гончарук сознался, скандалить ли Кабмин с Радой

По словам премьер-министра, скандалы существуют только по мнению отдельных СМИ.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал заявление касательно того, существуют ли скандалы между Кабинетом министров и депутатским корпусом. Об этом он заявил во время брифинга по результатам заседания Кабмина, передает Depo.ua.

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По словам премьер-министра, скандалы между Кабмином и парламентом существуют только в отдельных СМИ и в головах отдельных товарищей. Гончарук отметил, что между правительством и Радой очень конструктивные отношения во всех смыслах этого слова.

По моему мнению скандал существует лишь в отдельных СМИ, в голове отдельных “товарищей“ в интернете. Ни одного скандала не было, и быть не может. У нас очень конструктивные отношения и с руководством Верховной Рады и с руководством фракций, и с председателями комитетов, со всеми. Единственное что, действительно, очень часто, в парламенте возникают дискуссии живые, иногда - какие-то недоразумения относительно каких-то конкретных вопросов. Ничего общего со скандалами, или общим каким напряжением нет. У нас все прекрасно, - заявил Гончарук.

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Напомним, премьер Гончарук заявил о рейдерской атаке на помещение Верховной Рады. Премьер пообщался с народом в новом выпуске своего влога “Чашка Премьера“.

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