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Кабмин отдал на проверку в НАТО проект реформы СБУ ssu.gov.ua

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Проект закона о реформе Службы безопасности Украины перед подачей на рассмотрение Верховной Рады изучат аналитики НАТО. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, пишет Цензор.НЕТ.

Проект закона написан, наши коллеги из Альянса его получили и изучают, - сказал Кулеба, выступая на круглом столе “Украина-НАТО: что на столе переговоров?“ в понедельник в Киеве.

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Глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников подтвердил получение текста законопроекта и сообщил, что документ уже переведён и его скоро начнут анализировать.

Наша вовлечённость тут не нова, у нас длительная история помощи в реформировании СБУ. Мы тут не одни, мы работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из ЕС и посольства США и в качестве группы иностранных советников, - рассказал Винников.

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Он также сообщил, что ранее глава СБУ Иван Баканов провёл развёрнутую презентацию реформы для послов стран “Большой семерки» и НАТО.

Напомним, СМИ выяснили, что жена главы СБУ Баканова фигурирует в архивных делах СБУ. Ее подозревали в растрате и присвоении госимущества.

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