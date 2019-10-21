Зеленский в Японии встретится с автором “формулы Штайнмайера”
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию проведет деловую встречу с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который является автором скандальной формулы по урегулированию ситуации на Донбассе.
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Об этом передает Интерфакс-Украина.
По предварительной информации, встреча Зеленского и Штайнмайера планируется в Токио на 23 октября. Деталей этой встречи пока не раскрывают.
Накануне Зеленский намерен встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которого называют "бразильским Трампом".
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Напомним, Зеленский посетит интронизацию императора Японии. Программой визита предусмотрены встречи украинского президента с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии.
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