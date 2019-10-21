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Зеленский в Японии встретится с автором “формулы Штайнмайера”

Комментариев: 2
Президента ждет важная встреча.
Зеленский в Японии проведет важную встречу
Зеленский в Японии проведет важную встречу
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию проведет деловую встречу с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который является автором скандальной формулы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Об этом передает Интерфакс-Украина.

По предварительной информации, встреча Зеленского и Штайнмайера планируется в Токио на 23 октября. Деталей этой встречи пока не раскрывают.

Накануне Зеленский намерен встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которого называют "бразильским Трампом".

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Напомним, Зеленский посетит интронизацию императора Японии. Программой визита предусмотрены встречи украинского президента с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии.

 

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Теги: Зеленский, визит, Япония, Штайнмайер, встреча
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Комментариев (2)
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гуляка_редкий    21.10.2019, 14:31
Оценка:  +1
гуляка_редкий
пусть там остается навсегда.
eddgek    21.10.2019, 13:50
Оценка:  +1
eddgek
На Японию надвигаются два новых тайфуна -лучше бы встреча прошла внутри тайфунов..///\\\
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