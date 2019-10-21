Часть акций Укрпошты могут выставить на продажу - Кабмин

В правительстве хотят привлечь на предприятие иностранные инвестиции, но сохранить контроль над ним.

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Кабинет министров Украины допускает возможность частичной приватизации “Укрпошты“. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет РБК-Украина.

По его словам, сейчас правительство изучает возможности и пути частичной приватизации для десятка государственных предприятий, выполняющих социально значимые функции.

Например, “Укрпошта“. Она доставляет пенсии. Таких предприятий немного, их до десяти. Эти предприятия могут быть либо запрещены к приватизации, или подготовлены к так называемому IPO (первичная продажа акций через фондовую биржу – ред.) То есть к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов, - пояснил Гончарук.

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При этом премьер акцентировал, что даже если будет принято решение о частичной приватизации таких социально значимых предприятий, контроль со стороны государства над ними сохранится.

Это означает, что мы можем подготовиться к тому, чтобы продать 20-30% акций “Укрпошты“ разным акционерам, которые бы предоставили бы этому предприятию новые ресурсы и давали бы возможность ускорить его развитие. Такая модель возможна, - добавил глава Кабмина.

Напомним, в правительстве пообещали развивать мобильную Укрпочту. Мобильные отделения могут стать удачным решением для обслуживания удаленных населенных пунктов.

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