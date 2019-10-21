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Законопроект Геруса подрывает энергобезопасность Украины - европейский эксперт

Комментариев: 2
Законопроект Геруса подрывает энергобезопасность Украины - европейский эксперт

Законопроект главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса угрожает энергобезопасности Украины. Об этом заявил энергетический эксперт, директор консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze (Польша) Кшиштоф Рогульский, комментируя законопроект (№2236-2), согласно которому разрешается импорт электроэнергии из Беларуси, а фактически из России, и предлагается законодательно закрепить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает Главком. 
 
"Есть такое понятие – энергетическая безопасность страны… Мы увеличиваем импорт от врага, который может в любой момент нам прекратить (поставку электроэнергии – ред.). Причем ценообразование, которое из России, и в том числе из Беларуси, там такая модель, в которой очень сложно будет украинским трейдерам конкурировать", - сказал Рогульский.
 
Он также высказался против законодательного закрепления ценовых ограничений (price caps) на рынке электроэнергии, подчеркнув, что в условиях рынка их быть не должно.
 
"Нет в Европе такого понятия, как прайс-кэпы на рынке. Мы что, скоро будем устаналивать прайс-кэпы на покупку, например, "Мерседеса", что он не может быть дороже "Жигулей"? Это вообще. Или у нас работает рынок, или мы делаем цены на рынке, какой-то прайс-кэп. Понимаете, это две абсолютно разные стратегии", - пояснил Рогульский.
 
Напомним, Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 16 октября одобрил законопроект Андрея Геруса "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагается законодательно закрепить граничные цены на рынке электроэнергии (прайс-кэпы) и отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить из Беларуси.
 
Ряд экспертов и политиков ранее заявили, что Россия и Беларусь имеют единую энергосистему, контролируемую Москвой, и импорт электроэнергии из Беларуси – это импорт из России, так как согласно данным Нацкомитета статистики Белоруссии, страна не имеет профицита собственной электроэнергии. А также высказали мнение, что законопроект Геруса, в случае его принятия, поставит крест на евроинтеграционных планах Украины, так как сделает невозможным объединение украинской и европейской энергосистем.
 
Ранее Секретариат Европейского энергетического сообщества призывал отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кэпы), назвав это важнейшей задачей для Кабмина и НКРЭКУ.

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Комментариев (2)
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GentleAngel    21.10.2019, 14:55
Оценка:  +1
GentleAngel
"... там такая модель, в которой очень сложно будет украинским трейдерам конкурировать ... " Сложно конкурировать..., а населению оплачивать "не конкурентные" тарифы легко и просто? Оплачивать в виде усл.ЖКХ, продуктов, лекарств, проезда?
WTF2_eбy_в_рот    21.10.2019, 14:54
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
правильно, всех нахyй! сами с усами! все построим, все сделаем, всех порвем! самая великая и непобедимая! догоним и перегоним! доплюнем и переплюнем! но пасаран! соседний колхоз просит навоз! дадим? не дадим! сами съедим!
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