Законопроект Геруса подрывает энергобезопасность Украины - европейский эксперт

Законопроект главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса угрожает энергобезопасности Украины. Об этом заявил энергетический эксперт, директор консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze (Польша) Кшиштоф Рогульский, комментируя законопроект (№2236-2), согласно которому разрешается импорт электроэнергии из Беларуси, а фактически из России, и предлагается законодательно закрепить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает Главком.



"Есть такое понятие – энергетическая безопасность страны… Мы увеличиваем импорт от врага, который может в любой момент нам прекратить (поставку электроэнергии – ред.). Причем ценообразование, которое из России, и в том числе из Беларуси, там такая модель, в которой очень сложно будет украинским трейдерам конкурировать", - сказал Рогульский.



Он также высказался против законодательного закрепления ценовых ограничений (price caps) на рынке электроэнергии, подчеркнув, что в условиях рынка их быть не должно.



"Нет в Европе такого понятия, как прайс-кэпы на рынке. Мы что, скоро будем устаналивать прайс-кэпы на покупку, например, "Мерседеса", что он не может быть дороже "Жигулей"? Это вообще. Или у нас работает рынок, или мы делаем цены на рынке, какой-то прайс-кэп. Понимаете, это две абсолютно разные стратегии", - пояснил Рогульский.



Напомним, Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 16 октября одобрил законопроект Андрея Геруса "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагается законодательно закрепить граничные цены на рынке электроэнергии (прайс-кэпы) и отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить из Беларуси.



Ряд экспертов и политиков ранее заявили, что Россия и Беларусь имеют единую энергосистему, контролируемую Москвой, и импорт электроэнергии из Беларуси – это импорт из России, так как согласно данным Нацкомитета статистики Белоруссии, страна не имеет профицита собственной электроэнергии. А также высказали мнение, что законопроект Геруса, в случае его принятия, поставит крест на евроинтеграционных планах Украины, так как сделает невозможным объединение украинской и европейской энергосистем.



Ранее Секретариат Европейского энергетического сообщества призывал отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кэпы), назвав это важнейшей задачей для Кабмина и НКРЭКУ.