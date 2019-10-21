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Европейская Солидарность подала еще один законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ, начавшегося из-за поправки Геруса

Комментариев: 3
Европейская Солидарность подала еще один законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ, начавшегося из-за поправки Геруса

Группа депутатов фракции “Европейская Солидарность“ внесла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О рынке электрической энергии“ (относительно импорта электрической энергии) (реестр.№ 2236−3) зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады. Среди его авторов — Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Геращенко, Владимир Арьев.

Об этом пишут Факты. 

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что поправка Геруса к законопроекту, которой был разрешен импорт электроэнергии из РФ, открыла шлюзы для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов и назвала недопустимым торговлю со страной-агрессором, а также пообещала, что депутаты будут инициировать отмену этой поправки.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Однако 1 октября произошла поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляет компания “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября объемы импорта электроэнергии из России выросли почти вдвое — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

7 октября группа депутатов фракции “Европейская Солидарность“ зарегистрировала законопроект № 2236 об отмене импорта электроэнергии из РФ.

Однако 16 октября на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики ЖКХ был одобрен законопроект Андрея Геруса “О внесении изменения в Закон Украины “О рынке электроэнергии“ № 2236−2. fakty.ua/321 292 По мнению народного депутата Украины, члена этого комитета Михаила Бондара, законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии Украины и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимость от России.

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Комментариев (3)
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GentleAngel    21.10.2019, 14:47
Оценка:  0
GentleAngel
"...По мнению народного депутата Украины, члена этого комитета Михаила Бондара..." Сантехник-бухгалтер может иметь мнение по вопросам импорта-экспорта? Не смешите... впрочем как и большинство ему подобных, протирающих штаны в ВР. Спросите себя: сколько проф.экономистов в ВР в лице депутатов?
Goga19041984    21.10.2019, 14:14
Оценка:  +2
Goga19041984
гнать Пэдро и Ко в камеру надо к зекам которые любят петушков.
гуляка_редкий    21.10.2019, 14:28
Оценка:  -2
гуляка_редкий
вконтактике работа закончилась?
своего хйла в попку целуй.
а Порох вернется к власти к весне если не раньше, и твоей ране попа окончательная
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