Европейская Солидарность подала еще один законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ, начавшегося из-за поправки Геруса

Группа депутатов фракции “Европейская Солидарность“ внесла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О рынке электрической энергии“ (относительно импорта электрической энергии) (реестр.№ 2236−3) зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады. Среди его авторов — Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Геращенко, Владимир Арьев.

Об этом пишут Факты.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что поправка Геруса к законопроекту, которой был разрешен импорт электроэнергии из РФ, открыла шлюзы для российской электроэнергии ради обогащения отдельных олигархов и назвала недопустимым торговлю со страной-агрессором, а также пообещала, что депутаты будут инициировать отмену этой поправки.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Однако 1 октября произошла поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляет компания “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября объемы импорта электроэнергии из России выросли почти вдвое — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

7 октября группа депутатов фракции “Европейская Солидарность“ зарегистрировала законопроект № 2236 об отмене импорта электроэнергии из РФ.

Однако 16 октября на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики ЖКХ был одобрен законопроект Андрея Геруса “О внесении изменения в Закон Украины “О рынке электроэнергии“ № 2236−2. fakty.ua/321 292 По мнению народного депутата Украины, члена этого комитета Михаила Бондара, законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии Украины и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимость от России.