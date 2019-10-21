"Нужна ли эта шароварщина?" – Замминистра культуры о финансировании Хора им. Веревки

В Министерстве культуры сомневаются, что государство должно финансировать проект времен соцреализма.

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Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк назвала Хор имени Веревки “шароварщиной“ и поставила под сомнение целесообразность его финансирования государством. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

Замминистра отметила, что Хор имени Веревки – это проект времен соцреализма, которому следует дать возможность самостоятельно определить свою востребованность у зрителей, как это делают все коллективы, не имеющие финансовой поддержки от государства.

Всё ли, что когда-то было создано государством, надо поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу за общий счет? Если нужна та шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда же, или нет? - написала Подоляк.

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Также Подоляк высказала уверенность, что в скором времени скандал вокруг концерта “Квартала“ утихнет, а вопрос актуальности существования такого коллектива как Хор им. Веревки останется:

Хайп приходит за два дня, потом начинаются хождения по мукам, по кабинетам, по комитетам, по депутатам и чиновникам различных ведомств, затем нанимаются медиаторы, PR агентства, чтобы умерили конфликт, затем в отставку уходит тот, кто “создал конфликт“, а шаровары и веночки остаются дальше национальным фетишем, - отметила замминистра.

Напомним, 19 октября участники “Вечернего квартала“ спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. Вокруг этого комедийного номера возник громкий политический скандал.

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