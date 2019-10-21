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"Нужна ли эта шароварщина?" – Замминистра культуры о финансировании Хора им. Веревки

Комментариев: 15
В Министерстве культуры сомневаются, что государство должно финансировать проект времен соцреализма.
Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Верёвки
Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Верёвки
wikipedia.org

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Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк назвала Хор имени Веревки “шароварщиной“ и поставила под сомнение целесообразность его финансирования государством. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

Замминистра отметила, что Хор имени Веревки – это проект времен соцреализма, которому следует дать возможность самостоятельно определить свою востребованность у зрителей, как это делают все коллективы, не имеющие финансовой поддержки от государства.

Всё ли, что когда-то было создано государством, надо поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу за общий счет? Если нужна та шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда же, или нет? - написала Подоляк.

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Также Подоляк высказала уверенность, что в скором времени скандал вокруг концерта “Квартала“ утихнет, а вопрос актуальности существования такого коллектива как Хор им. Веревки останется:

Хайп приходит за два дня, потом начинаются хождения по мукам, по кабинетам, по комитетам, по депутатам и чиновникам различных ведомств, затем нанимаются медиаторы, PR агентства, чтобы умерили конфликт, затем в отставку уходит тот, кто “создал конфликт“, а шаровары и веночки остаются дальше национальным фетишем, - отметила замминистра.

Напомним, 19 октября участники “Вечернего квартала“ спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. Вокруг этого комедийного номера возник громкий политический скандал.

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Теги: Вечерний квартал, хор, Гонтарева, Минкульт, госфинансирование, шароварщина
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Комментариев (16)
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sashha    21.10.2019, 14:57
Оценка:  0
sashha
А нужна ли нам Подоляк?
Мыкола    21.10.2019, 14:39
Оценка:  +3
Мыкола
" Когда команда Пороха вернется " -Это значит никогда ! И Вятровичу и всей этой западенской шпане больше никогда не видать министерских и прочих кресел. Народ Украины трудно поддается науке, но все же немного уроков усваивает !
Miha_89    21.10.2019, 14:41
Оценка:  -3
Miha_89
а тебе то откуда знать о народе Украины? Тебя как звать то, Егор Иванов какой-то, с Чертаново, рассказывает тут. Да, хорошо вас Порох припек, что сколько он не президент, а у вас полыхает до сих пор.
T-REX2    21.10.2019, 14:41
Оценка:  +1
T-REX2
Сомневаюсь,2004,2014-всё те же грабли
alex-zol    21.10.2019, 14:33
Оценка:  +2
alex-zol
Пора Слуга народа, переименовать в Европейскую солидарность и так же послать на йух!!!!!!!!!!!
Rangol    21.10.2019, 14:32
Оценка:  +3
Rangol
Даешь больше вышиванок вместо шаровар
Мухоморище    21.10.2019, 14:28
Оценка:  -4
Мухоморище
Замминистру больше нравятся лапти,косоворотки и какашники?За поребрик пусть едет.
Miha_89    21.10.2019, 14:39
Оценка:  0
Miha_89
а у тебя между кокошниками, лаптями и шароварами, которые поют о том, как весело сжигать дома чиновников, посредине ничего нету?
Это 1 в 1 как у наших соседей, когда поют песни такого как путин, люблю вову и тд, когда музыканты утопают в лизоблюдстве
Goga19041984    21.10.2019, 14:22
Оценка:  -1
Goga19041984
Очень крутой хор. а то что спели такое вот, ну думаю это из разряда "понять и простить", к тому же есть вариант что они это делали добровольно принудительно.
hcr    21.10.2019, 14:18
Оценка:  +2
hcr
Зачем Украине Хор им. Веревки если есть "Сокира Перуна". Одного удлюдка вяровича здыхались, другое мурло нарисовалось. Нужен ли этот Замминистра - ответ очевиден.
hcr    21.10.2019, 14:20
Оценка:  +4
hcr
А к гонтаревой, я так понимаю, вообще никаких претензий?
klin    21.10.2019, 14:20
Оценка:  +2
klin
100%
гуляка_редкий    21.10.2019, 14:26
Оценка:  -4
гуляка_редкий
ублюдки, это вата типо тебя.
Вятровича вернут к должности как только команда Пороша вернется, а это будет уже зимой-весной.
так что пакуй чемоданы в рашу
ИИИИИИИИИИ    21.10.2019, 14:30
Оценка:  +5
ИИИИИИИИИИ
вятровича на кол посадят, каку и твоего пэдра
Rangol    21.10.2019, 14:33
Оценка:  +2
Rangol
Вятровича пустили до ветру
T-REX2    21.10.2019, 14:44
Оценка:  -1
T-REX2
Дурень думкою багатіє
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