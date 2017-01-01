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Зеленский в Японии сфотографировался с Шефиром, но без Богдана

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Появилась фотография украинской делегации.
Украинская делегация в Токио
Украинская делегация в Токио
Офис президента Украины

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию с очередным официальным визитом. В этой стране гарант проведет следующие 4 дня, на протяжении которых посетит большое количество мероприятий и личных встреч.

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На официальном сайте главы украинского государства появилась фотография украинской делегации, которая посетила Японию вместе с Зеленским и его женой.

В рамках визита в Японию Владимира Зеленского сопровождает его помощник Сергей Шефир. Также в состав украинской делегации вошли министр иностранных дел Вадим Пристайко, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель и другие. Между тем, на фотографии отсутствует глава Офиса президента Андрей Богдан.

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Напомним, Зеленский встретился с премьером Японии Абэ. 21-24 октября президент Украины находится с рабочим визитом в Японию.

 

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Теги: Зеленский, президент, визит, Япония, Богдан
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