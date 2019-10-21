"Постоянно строит агрессивные планы": Кулеба сравнил РФ с КНДР

Кулеба считает, что Южная Корея хорошо понимает, какой сосед достался Украине.

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Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на презентации “Украина-НАТО: что на столе переговоров“ в Киеве сравнил соседство Украины с Россией и Южной Кореи с КНДР, пишет УНН.

Такую аналогию чиновник привел, комментируя вопрос вступления Украины в НАТО и сложные отношения по этому поводу между Украиной и РФ. Свой комментарий вице-премьер адресовал новому послу Южной Кореи в Украине:

Я убежден, что Российская Федерация никогда, при моей по крайней мере жизни, не смирится с движением или с членством Украины в ЕС и НАТО... Но меня не интересует мнение РФ по поводу этих вопросов. Есть решение украинского народа, украинского парламента, правительства, и мы будем двигаться. Потому что история показала, что мы не можем найти гарантии безопасности в любом партнерстве с РФ. Вы представляете страну, которая очень хорошо представляет, что такое сосуществовать с соседом, который постоянно строит агрессивные планы в отношении вас и подрывает безопасность не только Южной Кореи, но и региона в целом. Мы так же должны научиться жить с таким соседом, - отметил Кулеба.

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По его словам, Украина должна выстроить модель, в которой сможет сосуществовать с таким соседом.

Напомним, Кулеба рассказал, что Кабмин отдал на проверку в НАТО проект реформы СБУ. В правительстве уверяют, что – это давняя практика.

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