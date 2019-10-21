“Наше оружие острое и резкое”: “Квартал” впервые прокомментировал скандальный номер

Юмористы заметили, что их выступления всегда не нравились политикам.

Студия “Квартал 95” впервые прокомментировал скандальный номер о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Детали прояснила пресс-служба “Квартала”.

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Юмористы отметили, что каждый их выпуск становиться резонансным потому, что они шутят на важные социальные темы. Для них не сюрприз то, что некоторые политики остались недовольны шуткой о Гонтаревой, но так было всегда.

Квартал" - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже, если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые чувствуют миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры, - сообщили в пресс-службе студии.

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Также “кварталовцы” поблагодарили хор им. Веревки за участие в выступлении. Они считают, что информационная атака на хор является необоснованной, поскольку никто из коллектива не принимал участие в написании текста.

Также “Квартал” обратился к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому, который назвал это выступление позором.

Господин Владимир, спасибо вам за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет, - написала пресс-служба юмористов.

Также юмористы пожелали министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, который также негативно прокомментировал номер, много инвесторов.

Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз"; "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого”, - пошутили “кварталовцы”.

А напоследок “Квартал” пожелал каждому заниматься своим делом и критиковать обоснованно.

Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом, - резюмировали представители “Квартала”.

Напомним, руководитель хора им. Веревки прокомментировал участие в номере “Квартала”. В руководстве хора прокомментировали скандал.

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