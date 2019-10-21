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“Наше оружие острое и резкое”: “Квартал” впервые прокомментировал скандальный номер

Комментариев: 19
Юмористы заметили, что их выступления всегда не нравились политикам.
Кадр из выступления
Кадр из выступления
скриншот

Студия “Квартал 95” впервые прокомментировал скандальный номер о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Детали прояснила пресс-служба “Квартала”.

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Юмористы отметили, что каждый их выпуск становиться резонансным потому, что они шутят на важные социальные темы. Для них не сюрприз то, что некоторые политики остались недовольны шуткой о Гонтаревой, но так было всегда.

Квартал" - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже, если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые чувствуют миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры, - сообщили в пресс-службе студии.

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Также “кварталовцы” поблагодарили хор им. Веревки за участие в выступлении. Они считают, что информационная атака на хор является необоснованной, поскольку никто из коллектива не принимал участие в написании текста.

Также “Квартал” обратился к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому, который назвал это выступление позором.

Господин Владимир, спасибо вам за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет, - написала пресс-служба юмористов.

Также юмористы пожелали министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, который также негативно прокомментировал номер, много инвесторов.

Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз"; "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого”, - пошутили “кварталовцы”.

А напоследок “Квартал” пожелал каждому заниматься своим делом и критиковать обоснованно.

Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом, - резюмировали представители “Квартала”.

Напомним, руководитель хора им. Веревки прокомментировал участие в номере “Квартала”. В руководстве хора прокомментировали скандал.

 

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Теги: Квартал, скандал, комментарий, шутка, Гонтарева
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Комментариев (19)
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MNI1957    21.10.2019, 16:28
Оценка:  +1
MNI1957
МОЛОДЦЫ!!!
Антибес    21.10.2019, 16:26
Оценка:  +1
Антибес
Очень жаль,что ни Гонтаревой,ни банды из числа предыдущей власти не было в том горящем"домике"...А&quo t;Кварталу"респект!)))))
WTF2_eбy_в_рот    21.10.2019, 16:15
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
чено воняете? не нравится-не смотрите. мне тоже их поджопный юмор настоeбенил, как и мартиросянщина. ну так я и забил хyй на них. вы же "свободные", смотрите что хотите. или у вас больше ничего нет?))))))))
ВосставшийИзБана    21.10.2019, 16:23
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Речь не о них, а о хоре имени Веревки.
Зарин_и_Зоман    21.10.2019, 15:58
Оценка:  -1
Зарин_и_Зоман
Это такой украинский "Щарли Эбдо"?
СветБобра    21.10.2019, 16:12
Оценка:  -1
СветБобра
Шарлі-не Бздо не бидло на відміну від кварталу.
WTF2_eбy_в_рот    21.10.2019, 16:17
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
правильно. быдло по сучьей мойве видно))))))))))))))
ВосставшийИзБана    21.10.2019, 16:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это - житное быдло.
СветБобра    21.10.2019, 15:57
Оценка:  -2
СветБобра
Коли сдохне кошовий, буде велика черга с бажаючих насрати на його могилу. Не треба його ховати на цвинтарі.
Андрей_и_Богдан    21.10.2019, 15:40
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Это их с голодухи так распёрло, на квартал?
Miha_89    21.10.2019, 15:39
Оценка:  +3
Miha_89
наше оружие острое и резкое против тех, кого нам закажут.
Наш язык мокрый и теплый для тех, кто платит нам деньги.

Во времена януковичей, кварта "критиковал" яныка, лобызали его как могли. Потом мочили нещадно Пороха, спотом Вову лобызают, ну и по прайсу мочат кого нужно. Резкое оружие, ну ну
ВосставшийИзБана    21.10.2019, 15:39
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
В данном случае ваше "оружие" ничем не отличается от поноса.
Sheva_46    21.10.2019, 15:37
Оценка:  -2
Sheva_46
Какая в этом выступлении политическая сатира, тем более острая? Это шабаш, оборзевшей от безнаказанности, тупой и недалёкой группы, обслуживающей прихоти олигархов. Нормальные люди уже давно не смотрят это днище, а коллектив работает, ориентируясь на контингент с невысокой моральной планкой.
lusyika    21.10.2019, 15:26
Оценка:  0
lusyika
У мене особисто ніякого позитиву до цієї особи (Лєрапівстакана) немає, Бог їй суддя за всю її "діяльність", але ржати над пожежею - бидло, воно й є било!!!
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