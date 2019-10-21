В Мелитополе мужчина спустил собаку на полицейских: Копы в больнице

Мужчину задержали по статье о насилии в отношении работников правоохранительных органов, за что ему грозит до 5 лет.

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В Мелитополе Запорожской области двое полицейских пострадали в результате нападения собаки, которую на них натравил местный житель. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

20 октября около 23:20 в Мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что во время выезда на вызов в Мелитопольский район, владелец дома 1971 года преднамеренно спустил свою собаку на двух инспекторов сектора реагирования патрульной полиции. В результате лейтенант полиции 1989 года рождения и старший сержант полиции 1991 года рождения с телесными повреждениями доставлены в больницу, - сказано в сообщении.

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Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области при задержании умер 33-летний мужчина. Причина смерти неясна, поскольку серьезных телесных повреждений при задержании мужчина не получил.

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