Рейдеры захватили землю на Рыбацком острове: СБУ установила заказчиков

Землю на столичном острове возвращено в коммунальную собственность киевской общины.

В столице разоблачили заказчиков незаконного отчуждения земельных участков и недвижимости, которое осуществлялось рейдерскими группировками.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

Фигуранты дела, в частности, завладели на Рыбацком острове в Киеве почти 2 гектарами земельных участков стоимостью 86 миллионов гривен.

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Рейдеры применяли отработанный инструментарий противоправных действий. Злоумышленники прежде всего использовали поддельные документы для внесения в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество недостоверную информацию.

“По материалам СБУ землю на столичном острове возвращено в коммунальную собственность киевской общины. Также инициировано возвращение законным владельцам других объектов захваченной недвижимости“, - говорится в сообщении.

Во время обысков по адресам проживания и конспиративных офисов злоумышленников обнаружено черновые записи, флэш-накопители, компьютерную технику и документы о возможных других фактах противоправных действий и планов следующих рейдерских атак.

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Напомним, что в августе сотрудники украинской спецслужбы разоблачили деятельность рейдерской преступной организации. Участники группировки в течение 2017-2019 годов незаконно завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями различных форм собственности. Деятельность рейдеров нанесла ущерб на общую сумму почти 1,5 миллиарда гривен.

Среди задержанных фигурантов - адвокаты и бывшие работники органов юстиции. Четырем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 16 сентября, рейдеры пытались присвоить более 200 земельных участков на Киевщине.

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