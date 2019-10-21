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Экс-нардеп Мосийчук обвинил Гончарука в сексуальных домогательствах

Комментариев: 6
Всплыла скандальная история с участием премьера.
Гончарук попал в секс-скандал
Гончарук попал в секс-скандал
Урядовий портал

Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук обвинили премьер-министра Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к его сотрудникам. Об этом скандальный экс-нардеп написал на своей странице в Facebook.

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По словам Мосийчука, "сын его знакомого", устроился на работу в аппарат премьера и пожаловался на сексуальные домогательства с его стороны. Экс-нардеп даже опубликовал текстовый диалог парня со своим отцом:

- Он ко мне приставал...

- Кто он?

- Кто? Кто? Премьер...

- И как приставал?

- Как? Как? Прямо приставал, домогался интимных отношений со мной…

Сразу скажу, - мне безразлична сексуальная ориентации премьера. Ею пусть занимаются правые которые приглашают этого человека на свои мероприятия и концерты. Меня же интересует, чтобы премье работал в интересах Украины и украинцев, и не нарушал действующее законодательство.

И вот тут проблема. Действия премьер-министра по домогательствам к подчиненному, нарушают нормы международного права и подпадают под действие уголовного кодекса Украины...Пока убеждаю парня и родителей, дать публичные показания, - сообщил Мосийчук.

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Между тем, скандальный бывший депутат так и не предоставил более убедительных доказательств того, что Гончарук приставал к своему подчиненному.

Напомним, Гончарук сознался, скандалит ли Кабмин с Радой. По словам премьер-министра, скандалы существуют только по мнению отдельных СМИ.

 

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Теги: Мосийчук, Гончарук, сексуальные домогательства, интимные отношения
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Комментариев (7)
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толян04    21.10.2019, 16:26
Оценка:  0
толян04
а шо,мосыйчуку не понравилось?!)))))))))))
ira0957    21.10.2019, 16:22
Оценка:  0
ira0957
Там только евреи-педерасты?
Антибес    21.10.2019, 16:22
Оценка:  -1
Антибес
Так что,нацист,окончивший курсы"докторов наук",в реале ещё и педеpacт?Теперь понятно почему ему нравится"Сокира Пердуна".Понятно что там за"Сокира"!
Виталий__    21.10.2019, 16:11
Оценка:  +3
Виталий__
Мосийчук поменял хозяина и прогнулся под Коломойского. Хотя ему всеравно под кем быть, главное чтобы бапки платили.
ThaiFever    21.10.2019, 16:07
Оценка:  +2
ThaiFever
тьфу ты , по заголовку прочитать так он к Мосийчуку домогался
Дром    21.10.2019, 16:17
Оценка:  0
Дром
Я тоже так решил)))) Но, чот мне кажется, что Мосийчуку и у "небесо-синих" ничего не светит.
alex-zol    21.10.2019, 16:04
Оценка:  +1
alex-zol
фу бля, и этот дырявый. Арийцы-они такие))))))))))))))
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