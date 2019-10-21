Экс-нардеп Мосийчук обвинил Гончарука в сексуальных домогательствах
Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук обвинили премьер-министра Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к его сотрудникам. Об этом скандальный экс-нардеп написал на своей странице в Facebook.
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По словам Мосийчука, "сын его знакомого", устроился на работу в аппарат премьера и пожаловался на сексуальные домогательства с его стороны. Экс-нардеп даже опубликовал текстовый диалог парня со своим отцом:
- Он ко мне приставал...
- Кто он?
- Кто? Кто? Премьер...
- И как приставал?
- Как? Как? Прямо приставал, домогался интимных отношений со мной…
Сразу скажу, - мне безразлична сексуальная ориентации премьера. Ею пусть занимаются правые которые приглашают этого человека на свои мероприятия и концерты. Меня же интересует, чтобы премье работал в интересах Украины и украинцев, и не нарушал действующее законодательство.
И вот тут проблема. Действия премьер-министра по домогательствам к подчиненному, нарушают нормы международного права и подпадают под действие уголовного кодекса Украины...Пока убеждаю парня и родителей, дать публичные показания, - сообщил Мосийчук.
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Между тем, скандальный бывший депутат так и не предоставил более убедительных доказательств того, что Гончарук приставал к своему подчиненному.
Напомним, Гончарук сознался, скандалит ли Кабмин с Радой. По словам премьер-министра, скандалы существуют только по мнению отдельных СМИ.
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