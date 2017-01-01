“Голос” против закона о депутатской неприкосновенности от “Слуги народа”

Партия Вакарчука требует альтернативный проект.

Партия "Голос" подала в Верховную Раду законопроект №2237-1 о снятии депутатской

неприкосновенности и потребует принять этот законопроект, как альтернативный тому, который предложила “Слуга народа”.

Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

Монобильшинство от "Слуги народа" хочет ввести "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов. Именно это предусматривает поданный народными депутатами от "Слуги народа" законопроект №2237. Этот законопроект дает право начать уголовное производство против депутата только одному должностному лицу - генеральному прокурору, - объяснили в пресс-службе “Голоса”.

Читай также: У Кабмина нет четкой стратегии по разведению сил – Вакарчук

В политсиле считают, что это неправильно, ведь другие правоохранительные структуры теряют право расследовать дело против нардепов. В связи с этим партия требует принять альтернативный законопроект №2237-1, подготовленный и зарегистрированный 18 октября народным депутатом Александрой Устиновой.

Согласно законопроекту "слуг", если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать. Полицейским предстоит провести осмотр места происшествия, потом поехать к генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата, - объяснила автор законопроекта Александра Устинова.

Читай также: “Слуги народа” поссорились с премьером

Также партия обнародовала перечень основных противоположностей двух законопроектов о депутатской неприкосновенности.

Напомним, вступил в силу закон о непрерывной работе Нацсовета по вопросам ТВ. В Украине вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам ТВ. 18 октября закон был опубликован в Голосе Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram