Село на Донбассе требует вернуть ему историческое название - Нью-Йорк

Сейчас в городе даже газотопливные станции называются "Нью-Йорк".

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В Донецкой области в поселке Новгородское часть жителей снова выступили за то, чтобы переименовать населенный пункт в Нью-Йорк.

Об этом сообщает freeradio.com.ua.

Поселок находится возле пгт. Нелиповка и подчинен Торецкой военно-гражданской администрации. Глава области Павел Кириленко заявил, что он не против возвращения исторического названия.

“Если жители имеют такое желание обоснованное и проговоренное совместно между собой, то оно (ходатайство - ред.) будет рассмотрено и принято положительно“, - заявил Кириленко.

Согласно законодательству Украины, после согласования о переименовании от руководства области, этот вопрос должны рассматривать в Верховной Раде. Отмечается, что в Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк. Однако, оба проекта были отозваны в связи с переизбранием Верховной Рады Украины.

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Название Нью-Йорк для жителей не новое, а историческое. По данным издания Этнографический Донбасс, населенный пункт основали в 1877 году немцы, которых пригласила императрица Екатерина II. Поселок городского типа пробыл с таким названием до 1951 года. Президиум Верховного Совета Украинской ССР издали указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.

Населенный пункт основали в 1877 году немцы freeradio.com.ua

Как сообщалось 16 октября, в Харькове переименовали станцию метро “Московский проспект“.

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