"А Алина Гросу будет министром обороны?": Шоумен Сивохо стал советником главы СНБО

Президентство Зеленского продолжает удивлять украинцев необычными кадровыми решениями.

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Известный шоумен Сергей Сивохо назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы, - написал Сивохо.

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В комментариях под этим сообщением большинство пользователей искренне поздравили новоиспеченного советника главы СНБО, но некоторые высказали явное удивление таким кадровым решением:

“Это какой-то сюр. А Алина Гросу будет министром обороны?“ “Це схоже на якийсь фарс. За країну соромно“ “Шутки в сторону, я так понимаю?“ – пишут пользователи.

Следует отметить, что подтверждений назначения Сивохо из других источников пока не поступало.

Фейсбук Сергея Сивохо

Напомним, сегодня Президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя секретаря СНБО. Должность досталась Сергею Демедюку, который ранее возглавлял Департамент киберполиции в МВД.

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