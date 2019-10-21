В Кабмине объяснили, почему не пускают прессу на заседания

Наличие камер мешало проведению эффективных рабочих дискуссий.

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Заседания Кабинета министров сделали закрытыми для прессы, чтобы проводить эффективные рабочие дискуссии. Об этом заявил Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью LB.ua.

Идея перестать приглашать прессу на заседания была следующая. Когда присутствуют СМИ, не получается проводить откровенные и эффективные рабочие дискуссии. Вместо того, чтобы говорить по сути, думаешь лишь о том, как ты будешь выглядеть на камерах, – сообщил Дубилет.

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По его словам, Кабмин всегда был разделен на две части – открытую и закрытую, где происходила вся работа.

Открытая была в общем-то площадкой для продвижения лично премьера. Согласитесь, это в какой-то степени нечестно. Мы должны играть по-честному. Заседания Кабмина – место, где ты обсуждаешь рабочие вопросы, а не площадка для пиара, – отметил Дубилет.

Напомним, Дубилет рассказал, как попал в Кабмин. Его заинтересовало предложение “изменить страну“.

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