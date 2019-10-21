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В Одессу прибыли подаренные США военные катера

Комментариев: 5
Катера будут патрулировать украинские территориальные воды Черного и Азовского морей.
Из-за большого тумана швартовки задержались на полтора часа
Из-за большого тумана швартовки задержались на полтора часа
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Суда, которые в рамках военной помощи США подарили Украине, вошли уже в порт Одессы. Их доставили на борту судна Ocean Freedom.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Бывшие катера береговой охраны сухогруз доставил из Балтимора. Правда, из-за большого тумана швартовки задержались на полтора часа. Катера уже окрашены в цвета украинских ВМС, на них нанесены бортовые номера и новые названия - “Старобельск“ и “Славянск“. Они способны развивать скорость 55 километров в час и рассчитаны на экипаж в составе 18 человек.

“Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль прибыли в Одесский морской торговый порт. Сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки“, - отметили в ВМС ВСУ Украины.

Катера будут патрулировать украинские территориальные воды Черного и Азовского морей.

Как сообщалось, 20 октября в Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom, транспортирующий в Одессу патрульные катера, переданные США Украине в рамках программы военной помощи.

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Теги: катер, США, Одесса
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Комментариев (5)
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ЗаУкраїну    21.10.2019, 17:51
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
БМ, не подаренные , а купленные за 9(девять) лямов зелени, бЭушные корыта.
Бигсэм    21.10.2019, 17:43
Оценка:  -1
Бигсэм
Интересно, от берега они смогут отойти? В смысле, чтобы не сразу пойти ко дну.
hcr    21.10.2019, 17:19
Оценка:  -2
hcr
В Военно-Москитном Флоте Украины очередное пополнение )))))
VSHIVANKA    21.10.2019, 17:17
Оценка:  -2
VSHIVANKA
МИЛОСТЫНЬКА ОТ ХОЗЯЕВ.....))))
НИЧЕГО СВОЕГО .....)))
ГОЛОДРАНЦЫ.....))))
Asmo    21.10.2019, 17:28
Оценка:  +1
Asmo
горiла дупа - па-ла-ла-ла )
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