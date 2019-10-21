СБУ задержала россиянина, готовившего подрыв военного аэродрома

Опытный ученый-химик заключил фиктивный брак с украинкой, чтобы не вызывая подозрений поселиться рядом со стратегическим объектом.

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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Умани Черкасской области россиянина-диверсанта, который готовился к теракту. Об этом говорится в сюжете ТСН от 20 октября.

Три года назад Леонид Харитонов, ученый-химик из РФ, приехал в Украину и женился на украинке, которая жила рядом со стратегическим объектом. Ранее он был совладельцем российской химической фирмы, работал в США, был руководителем среднего звена в российском оборонном концерне “С.Е.Д“.

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По словам супруги Виктории Панченко, его желание жениться именно на украинке ее насторожило. В сюжете говорится, что брак стал “идеальным прикрытием“ для его легализации в Украине. Он давал возможность получить вид на жительство и осесть рядом с военным аэродромом.

Однажды ученый-химик бросился на жену с топором в руках из-за того, что не мог найти свой учебник по химии. После чего женщина пошла в полицию.

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Буйным россиянином заинтересовалась контрразведка. В доме Харитонова установили скрытую камеру. Техника зафиксировала, что Леонид Харитонов регулярно отзывал об украинцах крайне негативно. Но гораздо больше контрразведчиков заинтересовало то, что россиянин превратил жилье в химическую лабораторию и производственную линию взрывчатки.

Мужчина легко синтезировал взрывчатку под названием ГМТД, которая значительно опаснее тротила. О каждом этапе своей работы он отчитывался на российский телефонный номер набором кодовых слов. В результате правоохранители решили не рисковать и задержали россиянина.

Он не был одиночкой, а имел кураторов, которые давали ему задания и переводили деньги на карточки, значительные суммы, после выполнения диверсии он планировал выехать за границу. Подрывник интересовался билетами в Гонконг. Деньги на побег держал буквально под боком – полмиллиона рублей, – говорится в сюжете.

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Помимо взрывчатки при обыске у Харитонова нашли карты – его интересовал уманьский военный аэродром. Он полгода наблюдал за огромными цистернами, определялся с количеством взрывчатки. В металлических цилиндрах на аэродроме находятся сотни тон авиационного топлива, а главное хранилище горючего – под землей. Взрыв на поверхности стал бы детонатором для жидкой подземной бомбы, мощность которой трудно спрогнозировать, говорят специалисты. В случае взрыва могло погибнуть значительное количество военнослужащих.

Напомним, сепаратиста “ДНР“ приговорили к 10 годам тюрьмы. Злоумышленник был механиком-водителем, командиром машины РСЗО Град и участвовал в боях с ВСУ.

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