“Обычный пример сатиры”: Дубинский пытался выгородить “Квартал” за шутку ло Гонтаревой

Скандальный нардеп сделал заявление.

Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Александр Дубинский высказал свое мнение касательно скандального номера “Квартала” и хора им. Веревки. Об этом он сказал в своем новом видео для YouTube-канала.

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Он попробовал выгородить исполнителей песни о Гонтаревой. В то же время Дубинский посмеялся над извинениями в адрес некоторых политиков и министров, которые остались недовольны выступлением “Квартала”.

Вы знаете, скандал с хором имени Веревки и сгоревшим домом Гонтаревой - обычный пример сатиры. Но оказалось, что для некоторых людей это просто настоящий конец. Я просматриваю со вчерашнего вечера слова министров, журналистов и активистов. Сатиричная, злая, но все-таки шутка, вызвала такую бурную реакцию, министр культуры Бородянский написал в Facebook: “Валерия Гонтарева, просим прощения у вас за то, что хор имени Веревки принял участие в песне о вашем сожженном доме”. Ужас, друзья, - сказал Зеленский.

Также Дубинский сделал несколько постов в Facebook, которые посвятил скандалу вокруг "Квартала".

Напомним, “Квартал” впервые прокомментировал скандальный номер. Юмористы заметили, что их выступления всегда не нравились политикам.

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