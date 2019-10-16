В Раде заблокировали судебную реформу Зеленского

В парламент подано сразу два проекта решения об отмене голосования за скандальный законопроект.

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В Верховной раде Украины зарегистрированы проекты постановлений №1008-П1 и №1008-П2 “Об отмене решения Верховной рады Украины от 16.10.2019 года о принятии в целом как закона проекта закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления“.

Наличие этих проектов постановлений означает, что законопроект №1008 “о судебной реформе“, принятый на прошлой неделе, не может быть передан на подпись спикеру парламента и президенту, без чего в свою очередь он не может вступить в силу.

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Теперь депутатам придется рассмотреть эти два проекта постановления, и если они не наберут необходимые 226 голосов, закон можно будет передать на подпись спикеру и президенту. Если же один из проектов наберет 226 голосов, то закон о судебной реформе и вовсе будет отменен.

Напомним, 16 октября народные депутаты проголосовали за скандальную судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении. За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев, против выступили оппозиционные фракции.

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