Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП

Комментариев: 0
В результате авраи пятеро пассажиров получили травмы различной тяжести. Всего в автобусе находилось 46 украинцев.
Пассажиры автобуса серьезно не пострадали
Пассажиры автобуса серьезно не пострадали
realitatea.net
В Румынии возле города Бранешть в уезде Галац произошла вария с участием автобуса, в котором из Греции в Одессу ехали 46 украинцев. Это произошло в воскресенье, 20 октября, сообщает Mediafax.
 
 
Транспортное средство занесло в отбойник и в столб, после чего перевернулось. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек.
 
Местные правоохранители уточнили, что водитель не превышал скорости. По их версии, причиной аварии стала влажная и туманная погода. На место ДТП прибыли экстренные службы.
 
Фото: realitatea.net 
 
Напомним, в Конго погибли 24 человека в ДТП с автобусом.
 
Также Корреспонднет.net писал, в ДТП во Львове столкнулись два автобуса, десять пострадавших.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Румыния, авария, украинцы, автобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь