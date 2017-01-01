В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП

В результате авраи пятеро пассажиров получили травмы различной тяжести. Всего в автобусе находилось 46 украинцев.

В Румынии возле города Бранешть в уезде Галац произошла вария с участием автобуса, в котором из Греции в Одессу ехали 46 украинцев. Это произошло в воскресенье, 20 октября, сообщает Mediafax

Транспортное средство занесло в отбойник и в столб, после чего перевернулось. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек.

Местные правоохранители уточнили, что водитель не превышал скорости. По их версии, причиной аварии стала влажная и туманная погода. На место ДТП прибыли экстренные службы.

Фото: realitatea.net

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