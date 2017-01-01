В Украине вдвое выросла киберпреступность

За последние пять лет киберпреступность в Украине выросла вдвое. Так в 2017 было зафиксировано 1795 дел, в 2018 - 1023, за последние полгода - 1005.

Скачок числа всех киберпреступлений состоялся в 2017 году facebook.com/cyberpoliceua

За последние пять лет в Украине количество информационных преступлений возросло минимум в 2,5 раза. Об этом сообщает платформа Опендатабот.

Скачок числа всех киберпреступлений состоялся в 2017 году. После этого количество преступлений имеет тенденцию расти. Так в 2017 было зафиксировано 1795 дел, в 2018 - 1023, за последние полгода - 1005.

Как сообщается, скачок 2017 года в значительной степени связан с вирусом "Петя", который поразил тысячи компаний, тогда заявления в киберполиции о данных, потерянных из-за этого вируса, часто оставались без ответов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве накрыли бот-ферму по рассылке сообщений о минировании. Разоблаченный сервис предназначался для создания бот-ферм, рассылки спама и регистрации ящиков электронной почты, с которых отправлялись анонимные сообщения о минировании.

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