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В МВД подтвердили гибель экс-министра агрополитики Тараса Кутового

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Бывший министр агрополитики Кутовой погиб в крушении вертолета на Полтавщине.
В МВД подтвердили гибель экс-министра агрополитики Тараса Кутового
© wikipedia.org
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  • Экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой
В МВД подтвердили гибель экс-министра агрополитики Тараса Кутового
Экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой
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Единственным погибшим в крушении вертолета на Полтавщине действительно был Министр аграрной политики и продовольствия Украины в 2016-18 гг. Тарас Кутовой. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии РБК-Украина.

Также о смерти Кутового сообщили его коллеги по предыдущему составу Кабинета министров - бывший министр молодежи и спорта  Игорь Жданов:

и бывший вице-премьер Павел Розенко:

В Службе по чрезвычайным ситуациям о трагедии сообщили следующее:

21 октября в 16 часов в ГСЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно самодельного) вблизи с. Тарасенково Оржицкого района. По прибытию было установлено, что произошло падение вертолета “Робинсон – 44“, в результате чего погиб 1 человек. Вертолет следовал из г. Киев в Полтавскую область. К работам привлечены от ДСНС - 4 спасателя и 1 ед. техники. В 17 ч. 21 мин. пожар, возникший в результате падения вертолета, ликвидирован.

Напомним, в начале октября под Львовом разбился транспортный самолет. Погибли 5 человек.

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Теги: Жданов, Розенко, Артем Шевченко, МВД, ГСЧС, вертолет, крушение, авиакатастрофа
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