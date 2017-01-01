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Пьяный крымчанин изнасиловал семилетнюю соседку

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Злоумышленник затащил жертву в лесополосу и надругался над ней. Педофил задержан и заключен под стражу.
Мужчина затащил ребенка в лесополосу и изнасиловал
Мужчина затащил ребенка в лесополосу и изнасиловал
zakarpatpost.net
В Нижнегорском районе аннексированного Крыма пьяный мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку. Об этом сообщают местные "правоохранители".
 
Подозреваемый в совершении преступления задержан и заключен под стражу.
 
Установлено, что вечером девочка вместе с младшим братом гуляла на улице в одном из населенных пунктов Нижнегорского района. К ребенку подошел нетрезвый сосед и насильно увел в лесополосу, где совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование. 
 
Медиками ребенку оказана вся необходимая помощь. 
 
"В короткие сроки злоумышленник был задержан, в настоящее время ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом он заключен под стражу", – говорится в сообщении.
 
Насильнику вменяется совершение преступления об изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.
 
Ранее сообщалось, что житель Днепропетровской области изнасиловал 5-летнюю девочку.
                                                                                       
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Теги: Крым, ребенок, педофилия, педофилы, изнасилование, изнасилование детей
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Источник: korrespondent.net

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