В Запорожье чиновник закупил для полицейского БТР покрышки 80-х гг.

Расследованием преступления занимается ГБР, чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы.

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Чиновник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области закупил для полицейского бронетранспортера покрышки, изготовленные в 1980-х годах. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По информации Бюро, злоупотребив своим служебным положением, временно исполняющий обязанности начальника отделения обеспечения автотранспортом Центра обслуживания подразделений запорожской областной полиции организовал закупку для штатного полицейского БТР-80 непригодных к эксплуатации шин 1980 года выпуска, которые по документам указывались как новые. Общая сумма, потраченная на закупку шин, составила 249 тыс. грн.

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Данный бронетранспортер впоследствии был передан батальону полиции особого назначения для использования во время проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, в Одессе двух полицейских задержали на взятке. Начальник и оперуполномоченный криминальной полиции требовали 5 тысяч долларов за непривлечение к ответственности.

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