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Под Киевом расстреляли водителя, объявлена спецоперация Сирена

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Автомобиль, который двигался навстречу, совершил столкновение с легковым авто потерпевшего, неизвестные открыли огонь.
Раненый водитель находится в больнице
Раненый водитель находится в больнице
facebook.com/pol.kyivregion

В селе Княжичи Киевской области, неизвестные лица произвели выстрелы в водителя легкового авто, введена полицейская спецоперация Сирена. Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"В селе Княжичи Броварского района неизвестные лица произвели выстрелы в водителя легковушки, после чего "стрелки" скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Так, автомобиль, который двигался навстречу, совершил столкновение с легковым авто потерпевшего, неизвестные открыли огонь.

По данным полиции, раненый водитель находится в больнице. На месте полиции работают руководство Главного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

 пресс-служба Нацполиции
 

"С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевской области введена специальная полицейская операция Сирена. Правоохранители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к остановке и проверке транспортных средств", - уточняется в сообщении.

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Теги: Киевская область, стрельба, полиция, перехват, Княжичи
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Источник: korrespondent.net

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