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МИД Германии против признания Голодомора геноцидом

Комментариев: 2
МИД хочет, чтобы петицию о признании Голодомора геноцидом украинского народа было отклонено с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.
МИД Германии против того, чтобы Бундестаг признавал Голодомор геноцидом
МИД Германии против того, чтобы Бундестаг признавал Голодомор геноцидом
Getty Images

МИД Германии против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом в интервью украинской службе Deutsche Welle заявил депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Арнольд Фаатц, который рассказал о ходе заседания петиционной комитета.

Отметим, что сегодня комитет немецкого Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. В конце мая петиция с соответствующим призывом к немецкому парламенту набрала необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения.

"МИД хочет, чтобы петицию было отклонено с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократическим. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинского, этот искусственно устроен голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, так же больше похож на отговорку ", - заявил немецкий депутат.

Он назвал такую аргументацию опасной, поскольку она может привести к требованиям нацистов не признавать гитлеровский геноцид, который так же состоялся до определения этого понятия.

"Это решение МИД неправильное еще и потому, что это значит стать на колени перед Россией. Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией", - добавил парламентарий.

Фаатц подчеркнул, что в связи с оценкой МИД можно ожидать, что петиционной комитет отклонит петицию.

"Я считаю это неправильным. Коллеги, которые считают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдётся", - добавил он.

Напомним, что ранее петиция о Голодоморе на сайте Бундестага набрала нужное число голосов. Украинским дипломатам предстоит очень непростая работа с немецкими депутатами, отметил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Также сообщалось, что петиция о Голодоморе появилась на сайте парламента Новой Зеландии. Открытая для подписей петиция с 8 января 2019 года набрала тогда 500+ подписей.

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Теги: Голодомор, Германия, геноцид, МИД, Голодомор 1932-1933
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Андрей_и_Богдан    21.10.2019, 20:31
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
"гитлеровский геноцид так же состоялся до определения этого понятия" - Значит он тоже не геноцид?
T-REX2    21.10.2019, 20:34
Оценка:  -1
T-REX2
А шо?Гитлер уже не хэрой Украины?
T-REX2    21.10.2019, 20:12
Оценка:  -2
T-REX2
День ЗРАД
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