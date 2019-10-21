Дела Майдана: в Генпрокуратуре создали спецдепартамент

В новый департамент, занимающийся делами Майдана, вошли три отдела. Приказ о создании подразделения подписал Руслан Рябошапка.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генпрокуратуре нового департамента, который будет заниматься делами о преступлениях против участников Майдана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 21 октября.

Новое подразделение получило название Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В его состав войдут три отдела.

В Генпрокуратуре добавили, что в структуре департамента, отвечающего за руководство расследованием дел, подследственных ГБР, было ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным делам о преступлениях спецкатегории.

"Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства", - пояснили в прокуратуре.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Также сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка за день подписал более 20 приказов об увольнении прокуроров, которые отказались проходить переаттестацию.

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