Аэропорт Борисполь остановил работу из-за аммиака
Аэропорт Борисполь приостановил работу терминалов из-за летучих вредных веществ, распространненых во время обработки полей. Об этом сообщает пресс-службу аэропорта.
По информации пресс-службы аэропорта, в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиаковместительными веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ.
"В настоящее время в аэропорту Борисполь работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено", - говорится в сообщении.
В аэропорту также пообещали в ближайшее время обновить информацию, а также призвали пассажиров следить за расписанием на он-лайн табло.
Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Борисполь произошел сильный пожар.
Позже стало известно, что вблизи аэропорта Борисполь горит свалка негабаритных и строительных отходов.
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