Невменяшка, дебил и подонок. Коломойский разошелся

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал реакцию украинских чиновников на скандал вокруг песни Квартала о бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой.

Скандал с песней Квартала о Валерии Гонтаревой набирает обороты. Подливает масла в огонь Игорь Коломойский, на канале которого этого песня прозвучала, и который считается главным противником Гонтаревой в Украине.

Бизнесмен разразился комментарием для проекта Настоящее время, в котором не особо подбирал выражения, оскорбив и Гонтареву, и украинских министров, вступившихся за нее.

Корреспондент.net собрал главные ругательства бизнесмена.

О Гонтаревой

“Гонтарева пусть сидит спокойно в Лондоне и переписывает имущество на других, чтобы ей чего-нибудь еще не спалили ”

“Вы хотели спросить меня, сочувствую ли я Гонтаревой? Я не сочувствую! Я сочувствую десяткам, а, может, и сотням тысяч людей, вкладчикам разных банков, которых она ограбила. И которые потеряли свои деньги из-за курса гривны, из-за уничтоженной банковской системы, которые стали нищими. А этой твари я не сочувствую. Она никакая не великая реформаторша, а великая разрушительница. И я уверен, что придет время, и суд это установит. И она будет сидеть за решеткой, не в Англии, так в другом месте”

“Ну так пусть к психиатру пойдет, дебилка. Там в Лондоне их до хрена: психоаналитиков, психиатров. Может, у нее мания преследования развилась, если она считает, что юмористические передачи – это ее травля?... если она сумасшедшая, ее надо в лечебницу определить, чтобы она себе чуть-чуть подлечила нервы и мозги”

“Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура. Я с ней имел опыт общения с 2014-го по лето 2016 года. Она полностью невменяшка. Она считает себя мессией, которая считает, что она спасла банковскую систему Украины, что она великая реформаторша и тому подобное”

О министре экономики Милованове

Милованов заявил, что оскорбления Гонтаревой негативно влияют на инвестиционный климат Украины.

“Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Хватит министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, хватит тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США”

О министре культуры Бородянском

Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за оскорбления.

“А министр культуры Бородянский – я точно знаю, что он не дебил. Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок”