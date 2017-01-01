В отделение полиции в Одессе ворвался вооруженный ножом иностранец

Правоохранители разоружили и утихомирили мужчину. На место происшествия вызваны переводчик и медики.

В Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался иностранец, вооруженный ножом. Как сообщили УНИАН в указанном отделе полиции, инцидент произошел вечером в понедельник, 21 октября.

По словам сотрудника полиции, темнокожий мужчина, в руках которого был кухонный нож, в помещении полиции кричал на английском языке, бросался на людей, размахивал ножом и пр. Правоохранители разоружили и утихомирили мужчину. На место происшествия вызваны переводчик и медики.

В настоящее время устанавливается личность мужчины, причины его поведения. Как отметил сотрудник отдела, медики устанавливают его эмоциально-психическое состояние. В зависимости от этого и других обстоятельств, случившемуся будет дана правовая квалификация.

Ранее сообщалось, что в Киеве конфликт в хостеле закончился поножовщиной. Между двумя мужчинами возникла ссора из-за перестановки мебели в комнате, которая переросла в драку.

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